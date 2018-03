Бивши бубњар "Битлса" проглашен витезом

Ринга, који се на свечаности појавио у пратњи супруге Барбаре Бах, за витеза је прогласио принц Вилијам, уручивши му церемонијални мач, чиме је постао сер Ричард Старки, што му је право име и презиме, преноси Ројтерс.

"Не знам како да адекватно користим ову титулу, али очекујем да је ви користите", рекао је Стар показујући одликовање репортеру Би-Би-Сија након церемоније.

Стару (77), који је поријеклом из Ливерпула, а данас живи у Лос Анђелесу, додјељивањем витешке титуле указано је признање за ангажовање на пољу музике, према Новогодишњој почасној лист британске краљице Елизабете, преноси Ројтерс.

Ринго се придружио Полу Макартнију, Џорџу Харисону и Џону Ленону у "Битлсима" као замјена за бубњара Пита Беста 1962. године и повремено је пјевао водеће вокале, прије свега у нумерама "Yellow Submarine" и "With a Little Help from my Friends".

Постао је дио Рокенрол куће славних као члан "Битлса" 1988, али је њен "укућанин" постао поново 2015, као солиста након што се чувени музички састав распао.

И Макартни је проглашен за витеза прије 21 годину, подсјећа британска агенција.