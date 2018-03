Смијењен замјеник директора ФБИ

Сешенс је изјавио да је одлука о смјени Мекејба донесена након обимне и поштене истраге.

Према његовим ријечима, у извјештају интерне истраге закључено је да је Мекејб "неовлаштено објављивао податке медијима".

Мекејб је од јануара био слободан, али је остао на платном списку ФБИ због скорог одласка у пензију.

Британски "Би-Би-Си" подсјећа да је Мекејб у ФБИ био двије деценије и да би отказ могао да му угрози скори одлазак у пензију.

Мекејб је учествовао у истрагама о неовлаштеној употреби службене адресе електронске поште бившег америчког државног секретара Хилари Клинтон и мијешању Русије у изборе за предсједника САД 2016. године.

Амерички предсједник Доналд Трамп је путем друштвене мреже "Твитер" поздравио вијест о Мекејбовој смјени. Трамп је Мекејба често оптуживао за политичку пристрасност.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!