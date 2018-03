Соларна олуја стиже до Земље

Олуја ће данас погодити Земљу, што би могло да изазове проблеме у раду сателита и снабдијевању електричном енергијом, пише британски Мирор.

Очекује се и да ће олуја довести и до појаве задивљујућих призора поларне свјетлости, које ће имати прилике да виде становници Шкотске, сјеверног дијела Енглеске и сјевера САД.

Соларна олуја је настала прошле недјеље, послије велике експлозије у Сунчевој атмосфери, послије чега је "испустила" бакље које се крећу кроз свемир, али и према Земљи.

Долазак соларне олује поклапа се са формирањем пукотина у Земљином магнетном пољу, које се формирају током равнодневнице 20. марта и 23. септембра сваке године. Те пукотине слабе природну заштиту наше планете од честица које могу да изазову проблеме уређајима, као што су GPS системи за навигацију и радио сигнали.

НАСА планира да током лета лансирати летјелицу "Parker Solar Prob" која би требало да се што је могуће више приближи Сунцу, са циљем да истражи Сунчеву атмосферу и експлозије које се догађају на његовој површини и које стварају соларну олују.

A G1 Watch is in effect for the 14 & 15 March, 2018 UTC-days. Enhancements in the solar wind due to the anticipated effects of a coronal hole high speed stream (CH HSS) are expected to cause the escalated geomagnetic responses. Visit https://t.co/dimAHi8BFd for the latest info. pic.twitter.com/doJIzMWaGe