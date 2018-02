Солистички концерт Муриса Варајића у Банском двору

Гост на концерту биће пијаниста и композитор, Арсен Чаркић.

Мурис Варајић своју соло каријеру започиње 2007. године када за инострано тржиште објављује инструментални албум "Let It Out".

Албум биљежи одличне критике, а часопис "Guitar Player" у јулу исте године пише чланак о њему. Почиње радити као учитељ гитаре, пише колумне за "GuitarMasterClass.net".

Побједник је гитаристичког такмичења "Steve Vai Competition" у Лондону 2008. године.

Композиција "Мојо Оро" проглашена је најбољим етно инструменталом на "Just Plain" фолксрадијском фестивалу у САД.

Карте за концерт могу се купити на билетарници Банског двора од уторка 13. фебруара 2018. године у периоду од 10.00 до 18.00 часова, по цијени од пет марака.