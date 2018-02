Погледајте како сјевернокорејске навијачице бодре своје сународњаке на ОИ (ВИДЕО)

За то се, наравно, побринуо сјевернокорејски лидер Ким Џонг-ун који је лично одабрао 200 дјевојака које су у својству навијачица стигле заједно са олимпијском делегацијом коју чине тренери и спортисти.

За њих је током боравка у Јужној Кореји одговорна Џонг-унова сестра Ким Јо-Џонг.

Током такмичења у умјетничком клизању сјевернокорејске навијачице су изазвале много пажње на трибинама, а попраћене су аплаузима након сваке изведене тачке коју су увјежбале до савршенства.

Штавише, као знак Кимове добре воље да се ствари на корејском полуострву нормализују, навијачицама је, очито, наређено и да из свег срца навијају за уједињени тим Кореје у хокеју на леду за жене.

Wait for it.... one of the stranger moments of the night... North Korean Cheerleaders holding masks as they sing “Whistle” one of North Korea’s most popular songs. #Olympics2018 (Via @Kubik_Kamera) pic.twitter.com/BXACRt27nZ