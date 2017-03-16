Савановић - Од сутра исплата накнаде за одликоване борце

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић најавио је да ће сутра почети исплата накнаде за одликоване борце и чланове породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске.

Савановић је прецизирао да право на ову новчану накнаду користи 2.652 одликована борца и 12.848 чланова породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске, укупно 15.500 корисника.

За ову намјену је из буџета обезбијеђено 3.337.937 КМ, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Српске.

Извор: Срна