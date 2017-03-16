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16/03/2017 |  13:16 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Савановић - Од сутра исплата накнаде за одликоване борце

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић најавио је да ће сутра почети исплата накнаде за одликоване борце и чланове породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске.
Миленко Савановић - Фото: РТРС
Миленко СавановићФото: РТРС

Савановић је прецизирао да право на ову новчану накнаду користи 2.652 одликована борца и 12.848 чланова породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске, укупно 15.500 корисника.

За ову намјену је из буџета обезбијеђено 3.337.937 КМ, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Српске.

Извор: Срна