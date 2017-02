Два Цезара филму "Elle" (ВИДЕО)

На 42. свечаној додјели најпрестижнијих француских филмских награда за најбољи страни филм проглашен је "I, Daniel Blake" Британца Кена Лоуча.

Награда за режију припала је Гзавијеу Долану за филм "Juste la fin du monde" (It's Only the End of the World) а остварење младог редитеља из Квебека нагарђено је и у категоријама најбоља монтажа и најбољу мушка рола (Гаспар Ијел).

Филм "Франц" француског редитеља Франсоаа Озона, који је као и "Elle" био номинован у 11 категорија, освојио је награду за најбољу фотографију.

Академија филмске умјетности ове године почасног Цезара додијелила је америчком глумцу Џорџу Клунију, а посебно признање вечери добио је чувени француски глумац Жан-Пол Белмондо.

Додјела награда одржана је без домаћина церемоније пошто је ту част одбио чувени редитељ Роман Полански под притиском феминистичких група.

Полански (83), који је четири деценије под оптужбом САД за силовање једне 13-годишње дјевојчице, крајем јануара је одустао од тога да буде домаћин церемоније, послије протеста француске министарке за права жена и удружења феминисткиња.

Цезар је француска национална филмска награда, установљена 1975. Номинације одређује француска Академија филмске умјетности, а у конкуренцији за награду су филмови приказани током претходне године.

Награда је добила име по скулптору Цезару Балдакинију (1921-1998).

Извор: БЕТА