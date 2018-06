Пуцњава у берлинској катедрали (ВИДЕО)

Њемачки медији наводе да је полиција позвана у берлинску катедралу након што је избила свађа између двије особе.

"У катедрали је полиција отворила ватру на особу која је правила проблеме. Рањен је у ноге", саопштила је берлинска полиција.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A