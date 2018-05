Дени Бојл режира нови филм о Бонду

Бојл ће такође још једном сарађивати и са Џоном Хоџом, својим честим партнером у писању сценарија.

Снимање би требало да почне у децембру, док је свjетска премијера заказана за 25. октобар 2019. године.

Бојл и Крејг су радили заједно на кратком филму емитованом током отварања Олимпијских игара у Лондону 2012. гдје је Крејг тумачио агента 007.

Глумац је прошлог августа потврдио да ће се вратити улози Џејмса Бонда, пети и посљедњи пут.

Дени Бојл, најпознатији по филмовима "Трејнспотинг", тренутно снима комедију "All You Need Is Love" о музици Битлса, према сценарију Ричарда Кертиса.