Пуцњава у америчком колеџу (ФОТО/ВИДЕО)

Драма је почела у 9.00 по локалном времену када је полицији јављено да је у колеџу пуцњава и да су се студенти затворили у учионице. Како јавља Ројтерс, полиција не одбацује могућност да се ради о лажној узбуни.

На друштвеним мрежама појавио се видео-снимак на којем се виде студенти у замраченој учионици како покушавају да блокирају врата столовима и столицама.

За сада није јасно да ли има жртава. На лицу мјеста је велико присуство полиције и служби за ванредне ситуације.

Полиција је преко Твитера објавила поруку колеџу у којој се наводи да ово није вјежба и да затворе врата и прозоре.

Major impact to I5 near #DesMoines. SB traffic at standstill #Q13FOX pic.twitter.com/1Y9L9w6WFs