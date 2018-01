Научници коначно дешифровали мистериозни рукопис из 15. вијека

Војничев манускрипт, ручно написан кодекс у непознатом систему писања, датира из 15. вијека. До сада нико није успио да дешифрује текст који је веома познат случај у историји криптографије, иако је то покушавано од 19. вијека, када је манускрипт и пронађен.

Научници са Универзитета Алберта применили су вјештачку интелигенцију са циљен да открију поријекло језика којим је рукопис направљен.

Уз помоћ алгоритама које су користили, откривено је да је највјероватније ријеч о хебрејском језику.

"То је било изненађујуће", рекао је професор Грег Кондрак који води ово истраживање.

"Само сазнање 'ово је хебрејски' је први корак. Сљедећи био је дешифровати га".

За дешифровање су употребили један алгоритам. Претпоставили су да манускрипт чине алгафрами или анаграми по абецедном реду. Користећи алгоритме направљене да дешифрују такве загонетке, професор Кондрак и његов студент Бредли Хауер успијели су да уз помоћ хебрејског дешифрују велики број ријечи.

"Испоставило се да је више од 80 одсто ријечи из хебрејског речника, али нисмо пронашли какав смисао имају заједно", додаје Кондрак.

За помоћ су се обратили стручњаку за хебрејски језик, професору Моше Копелу. Након првог анализирања, Копел је установио да нису у питању смислене реченице, али након неколико корекција и уз помоћ Гугловог преводиоца, добили су резултат.

"Она је давала препоруке свештенику, човјеку из куће, мени и људима", писало је.

"Јако чудна реченица да се њоме започне манускрипт, али дефинитивно има смисла“, прокоментарисао је Кондрак.

Резултати истраживања објављени су у часопису Transactions of the Association of Computational Linguistics.

Иако ће највећу помоћ пружити професори историје и познаваоци хебрејског, професор Кондрак верује у могућност компјутера и вјештачке интелигенције радујући се дешифровању осталих списа.

Извор: Б92