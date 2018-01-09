09/01/2018 | 16:35 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Македонија: Заплијењено 150 килограма наркотика
Македонска полиција пронашла је током претреса куће и помоћних просторија двојице осумњичених у Арачинову, надомак Скопља, око 150 килограма разноврсног материјала за који се претпоставља да представља дрогу, саопштено је данас из скопског Основног јавног тужилаштва.
Према налогу надлежног јавног тужиоца, пронађена материја предата је на вештаћење у Министарство унутрашњих послова.
Општина Арачиново налази се сјевеористочно од Скопља, а већинско становништво, више од 90 одсто, припада албанској заједници.
Извор: СРНА