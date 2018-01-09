Македонија: Заплијењено 150 килограма наркотика

Македонска полиција пронашла је током претреса куће и помоћних просторија двојице осумњичених у Арачинову, надомак Скопља, око 150 килограма разноврсног материјала за који се претпоставља да представља дрогу, саопштено је данас из скопског Основног јавног тужилаштва.