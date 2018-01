Побједници Златног глобуса пред српском публиком

То су филмови - "Три билборда испред Ебинга у Мисурију", у режији Мартина Макдонага, затим "Облик воде", редитеља Гиљерма дел Тора, који је освојио награде за најбољу режију и оригиналну музику, мјузикл "Величанствени шоумен", побјеник у категорији за најбољу пјесму у мјузиклу или комедији, и филм "Ниоткуда", добитник Златног глобуса за најбољи страни филм.

Ова остварења наћи ће се на предстојећим филмским фестивалима у Србији, као и на редовном биоскопском репертоару.

Црна комедија "Три билборда испред Ебинга у Мисурију" покупила је главне награде на додјели Златног глобуса, и то за најбољи филм, најбољи сценарио, најбољу женску улогу у драми, и најбољу споредну мушку улогу.

Побједнички филм представља необичну причу о жени која креће у прави мали рат против полиције, користећи три билборда у Мисурију, након неуспјешне потраге за човјеком који је убио њену кћерку.

Главне улоге припале су Питеру Динклиџу, Вудију Харелсону, Сему Роквелу и Франсес Макдорманд.

Златни глобус за најбољег редитеља отишао је у руке Гиљерма дел Тора за "Облик воде", мистичну драму о емотивном контакту између једне жене и воденог бића заробљеног у тајној владиној лабораторији у Америци, током шездесетих година.

Улоге тумаче Сели Хокинс, Даг Џонс, Мајкл Шенон, Октавија Спенсер, Ричард Џенкинс и Мајкл Штулбарг. "Облик воде" однео је побједу и у категорији за најбољу оригиналну музику, коју потписује добитник Оскара Александре Десплат.

Актуелан мјузикл "Величанствени шоумен", инспирисан легендом америчке поп културе П.Т. Барнумом, са Хјуом Џекманом у главној улози, побиједио је у категорији за најбољу оригиналну пјесму у филму, за нумеру "This is me".

Талентовани режисер Мајкл Грејси је писање текста и музике за ову невјероватну нумеру повјерио добитницима Оскара за филм "Ла Ла Ланд" - Бенџу Пасеку и Џастину Полу, што се показало као добар потез.

Филм "Ниоткуда", редитеља Фатиха Акина, који је проглашен за најбољи страни филм, доноси причу о Катји (Дајана Кругер), чији се живот заувијек промијени када се ДНК анализом установи да остаци пронађени на мјесту бомбашког напада припадају њеном мужу и сину.

Недуго затим, полиција приводи двоје младих неонациста осумњичених за напад. Да би била сигурна да кривци неће избјећи казну, Катја узима правду у своје руке.

