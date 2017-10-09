11/10/2017 | 11:32 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Нови Град - Књижевно вече посвећено Бранку Ћопићу
У Народној библиотеци у Новом Граду вечерас ће бити одржано књижевно вече "Сјећање на Ћопића и његове стазе дјетињства".
Директор ове библиотеке Слободанка Вујиновић рекла је Срни да је књижевно вече организовано у сарадњи са Фондацијом "Бранко Ћопић" Бањалука.
"Након уводне бесједе професора Војислава Гаковића, говориће предсједник Фондације `Бранко Ћопић` Светозар Личина и књижевник Ранко Павловић", навела је Вујиновићева.
У Хашанима, родном мјесту књижевника, сутра ће бити одржана манифестација "Ћопићевим стазама дјетињства".
О лику и дјелу Ћопића говориће Личина и Павловић, а пригодан програм припремили су ученици Основне школе "Бранко Ћопић" Доњи Дубовик.
Извор: Срна