"Кустендорф" међу 25 најопуштенијих фестивала на свијету

Филмски и музички фестивал "Кустендорф" поново је уврштен у годишњу листи 25 најопуштенијих филмских фестивала на свијету /The Coolest Film Festival in the Worldу/ 2017. години, америчког најчитанијег филмског часописа "Мувимејкер" /Moviemaker/.