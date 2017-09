САД: Пуцњава у средњој школи, има мртвих (ФОТО)

Полиција је позвана у средњу школу "Фриман" у мјесту Спкен данас у 10.30 часова по локалном времену.

Обласни шериф Ози Кнезовић рекао је да је једна особа подлегла повредама, док је шест рањено. Он је додао да је нападач приведен.

Шеф ватрогасне бригаде мјеста Спокен Брајан Шефер рекао је да је погинуо један ученик.

Најмање три особе примљене су у локалну болницу.

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK