Преминула глумица Новела Нелсон

Новела, која је глумила у преко 100 телевизијских, филмских и позоришних остварења током каријере дуге 60 година, преминула је у петак.

Нелсонова се прославила главном улогом на Бродвеју у представи "Purlie" 1970. године, а појавила се и у филмовима и серијама "Hello, Dolly!", "Law and Order: SVU", "One Life to Live", "Sex and the City"...

Најпознатија улога јој је у филму "Antwone Fisher" у којем глуми насилну маћеху и за коју је добила најбоље критике у каријери.

Рођена је у Бруклину и добитница је признања Њујоршког театра за допринос афричко-америчком театру и кинематографији.

Узрок смрти још увијек није објављен.

Извор: Б92