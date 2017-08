Шарли ебдо поново шокирао насловном страном (ФОТО)

На насловној страни новог броја је великим словима написана та порука, уз илустрације нацистичких застава и десница подигнутих на фашистичких поздрав под налетом кише која извире из воде, уз констатацију да је Харви “потопио све неонацисте у Тексасу“.

Шарли ебдо тиме исмијава чињеницу да је Тексас већински подржао избор Доналда Трампа за предсједника САД, као и низ екстремних политичких ставова који су популарни у тој америчкој савезној држави.

С обзиром на то да су амерички фундаменталистички проповједници често изјављивали да су природне катастрофе божја казна за либералну политику, Шарли ебдо је у случају Харвија њхове изјаве искористио да се обрачуна са таквим ставовима, оцјењује index.hr.

Извор: Б92

#CharlieHebdo pulls no punches. "God exists! He flooded every Texas's neo Nazi" pic.twitter.com/w2pNs3pG0Y