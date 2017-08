Меланија Трамп ипак у патикама стигла у Тексас

Меланија је високе потпетице замијенила бијелим патикама, а зелену авијатичарску јакну бијелом кошуљом, коју је упарила са црним панталонама и бејзбол качкетом, на ком пише ФЛОТУС, што је скраћеница за прву даму САД (First Lady of the United States).

Прес служба Меланије Трамп је, поводом оптужби на рачун прве даме, саопштила да су такви коментари "тужни", будући да долазе у тренутку када је Тексас погођен катастрофалним поплавама.

"Тужно је што у овом тренутку имамо природну катастрофу у Тексасу, а људи брину због њених ципела", рекла је шефица њеног Одјељења за комуникацију Стефани Гришам за Фокс њуз.

Прва дама САД је јутрос виђена како у високим потпетицама улази у предсједнички авион, након чега је Твитер "експлодирао".

"Тексасе, помоћ је на путу. Не брините, Меланија носи своје шпицасте штикле специјално за олују", написао је у Твитер поруци комичар Бред Волак, док је Џеј Ди Алтман написао да "неко треба да каже Меланији да штикле треба да јој буду мало више за ту поплаву“.

Комичарка Џесика Кирсон "честитала" је првој дами и рекла да је то што је обула „изванредна идеја - можете да сакупљате отпатке потпетицама", док је неко написао: "Није недјеља моде у Милану, Меланија".

