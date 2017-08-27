27/08/2017 | 09:00 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Веома топло, температура до 39 степени
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује сунчано и веома топло вријеме, уз највишу дневну температуру до 39 степени Целзијусових.
Јутрос је ведро, а током дана биће сунчано са мало облака, веома топло, мјестимично и вруће, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дневна температура ваздуха биће од 33 до 39, у вишим предјелима од 28 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб и промјенљив, поподне углавном сјеверних смјерова, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.