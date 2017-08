Нови Зеланд остао без свог омиљеног полицајца

Посљедњи опроштај му је приређен по свим правилима службе, а Елиот је сахрањен у службеном прслуку и са полицијском шапком на глави.

"Он је био један опуштени мали момак који би се склупчао у лоптицу у вашем крилу, као маца. Никада, међутим, није имао довољно храбрости да се суочи са већим животињама као што то раде пси. Недостајаћеш нам малиша", навела је новозеландска полиција у коментару на Фејсбуку.

Многобројни грађани Новог Зеланда упутили су полицији поруке саучешћа.

Извор: Б92

It's with great sadness that we announce Constable Elliot's passing #constableelliot #rip #nzpolice #safercommunitiestogether pic.twitter.com/jTOfbBDKaz