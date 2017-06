Дел Потро поново показао зашто је толико омиљен (ВИДЕО)

Дел Потро се пласирао у треће коло Ролан Гароса, пошто му је Николас Алмагро предао меч при резултату 6:3, 3:6, 1:1.

Шпанац је морао да се повуче са другог Гренд слема сезоне иако је имао активан резултат, јер је обновио повреду лијевог кољена коју је зарадио прије неколико недјеља против Рафаела Надала.

Sportsmanship.



Del Potro consoles opponent Almagro after he is forced to retire from their 2R match due to injury. #RG17 pic.twitter.com/4XdQLoWxCH