Пуцњава на Капитол хилу, жена покушала да обори полицајце (ФОТО)

Осумњичена жена је ухапшена и стављена у притвор, а овај инцидент нема везе са тероризмом, саопштила је полиција, преноси “Фокс њуз“.

Pолиција је претходно јурила аутомобил те жене, а јурњава се завршила тако што се осумњичена “закуцала“ у, како се наводи, неколико возила полиције која патролира Капитол хилом, али и у цивилна возила, у најновијем безбједносном инциденту у америчкој престоници, на врхунцу туристичке сезоне.

Полиција је потом ту жену ухватила и ухапсила, наводи америчка телевизија.

Инцидент је почео око 09.30 сати по локалном времену када је полиција почела да прати њен аутомобил код Конгресне библиотеке, а око 800 метара даље је тај аутомобил наишао на барикаду и полицијске пуцње.

За сада је нејасно зашто је полиција кренула у јурњаву за аутомобилом осумњичене жене.

