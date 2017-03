Овације за Швајнштајгера у Чикагу: Ту сам због Пауновића, он је као Гвардиола (ВИДЕО)

Они су на аеродрому дочекани овацијама неколико стотина симпатизера.

Швајштајгер је стигао на љекарске прегледе како би потписао уговор са МЛС лигашем Чикаго Фајером, који са клупе води српски тренер Вељко Пауновић. Њемац ће се обавезати на једногодишњу сарадњу са Чикагом уз плату од 4,5 милиона долара.

Некадашњи фудбалер минхенског Бајерна и Манчестер Јунајтеда истакао је да је кључну улогу у доласку у Чикаго имао баш Пауновић.

"Сличан је Гвардиоли, по стилу игре и визији фудбала, одушевљен сам. То је било пресудно да дођем у Чикаго. Желим још да играм на високом нивоу и сигуран сам да ћу то показати", рекао је Швајштајгер за Њујорк тајмс.

On my way to Chicago with @anaivanovic! pic.twitter.com/H84Ma2XVkq