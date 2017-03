Голф тереном прошетао "живи диносаурус" (ВИДЕО)

Ријеч је о огромном алигатору који је одлучио да прошета од ријеке Курс до Голф клуба Кијава недалеко од Чарлстона.

“То је заиста био диносаурус, а многи су рекли да је то највећи алигатор ког су икад видјели“, рекла је Кери Мурс, фотографкиња која је биљежила ток меча, када је угледала рептила.

Голфери су успјели да се склоне великој звјери с пута, а он је на крају мирно ушао у оближњу лагуну.

Призори овако великих алигатора нису необична појава на једном голф терену на Флориди, гдје су поједини толико храбри, да чак једу лоптице играчима.

Giant alligator interrupts a golf tournament in South Carolina by nonchalantly walking across the course. https://t.co/B9xkoFjDFm pic.twitter.com/kZ9NoikYh0