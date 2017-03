Терористички напад у Лондону - мртви и рањени поред парламента (ФОТО/ВИДЕО)

Tерористички напад у близини зграде парламента у Лондону извршила је једна особа, саопштио је замjеник директора Скотланд Јарда Марк Роули.

„Имамо информације о само једној особи. Међутим, у оквиру мjера предострожности у најближе врijеме ће се повећати присуство полиције у Лондону, укључујући и у превозу“, рекао је он.

Међу убијенима у данашњем терористичком нападу у центру Лондона је један полицајац, јавља Би-Би-Си.

Исти извор наводи да је ријеч о полицајцу који је избоден ножем испред зграде парламента.

Британски истражиоци разматрају могућност да је данашњи напад инспирисан пропагандом Исламске државе, рекао је неименовани званичник европске владе.

Британски истражиоци имају одређена сазнања о идентитету нападача, али то још није потврђено.

Међу повријеђенима је и троје француских ученика узраста 15 и 16 година, јавио је француски лист Ле Телеграм.

Према свједочењу њихових другова очевидаца, троје ученика повријеђено је на Вестминстерском мосту када је на њих налетио ауто који је учествовао у нападу.

Француски премијер Бернар Казнев потврдио је на Твитеру да су повријеђени ученици.

У међувремену, међународни званичници осуђују овај напад. Белгијски премијер Шарл Мишел рекао је да саосјећа са Британцима након напада у Лондону. "Белгија стоји заједно са Британијом у борби против тероризма", рекао је он.

Дански премијер Ларс Локе Расмусен рекао је да је ужаснут призорима из Лондона и да су његове мисли са британским пријатељима.

Амерички предсједник Доналд Трамп разговарао је вечерас са британском премијерком Терезом Меј о терористичком нападу у британској пријестоници, рекао је његов портпарол Шон Спајсер.

Амерички државни секретар Рекс Тилерсон осудио је данашњи "ужасан" напад у центру Лондона и изразио саучешће породицама жртава. "Осуђујемо ово ужасно насиље и без обзира да ли су виновници поремећени појединци или терористи, жртве не виде разлику", рекао је он у саопштењу.

Портпаролка МИП Русије Марија Захарова изразила је саосјећање са жртвама и породицама жртава напада у центру Лондона и истакла потребу за глобалном сарадњом у борби против тероризма.

- Ми не дијелимо тероризам у категорије, за нас је то апсолутно зло. У овом тренутку, као и увијек, наша срца су са британским народом, осјећамо њихов бол и истичемо потребу заједничког супротстављања злу - рекла је она.

Француски предсједник Франсоа Оланд изразио је подршку и солидарност са Британијом након данашњег напада у центру Лондона.

- Сви имамо проблем са тероризмом - рекао је Оланд, подсјетивши да је Француска недавно и сама била мета тероризма.

- Француска зна кроз шта сада пролази британски народ - рекао је он.

- Сасвим је јасно да се ми морамо организовати и на европском, али и глобалном нивоу - навео је Оланд.

Премијерка Меј предсједаваће данас ванредном сједницом владиног одбора за безбједност након "терористичког инцидента".

У међувремену, позивајући се на више извора, лист Дејли телеграф објавио је да полиција и даље трага за једним нападачем. Помоћник главног и одговорног уредника листа Кристофер Хоуп објавио је на Твитеру да полиција трага за једном од двије особе за које се вјерује да су извели данашњи напад.

Новинар Би-Би-Сија јавио је да се вјерује да су у нападу учествовале двије особе.

Рад парламента је прекинут, а полиција је блокирала зграду. Посланицима је забрањено да напусте парламент.

Једна жена спасена је из ријеке Темзе након напада, јавља Ројтерс. Она је повријеђена и хоспитализована.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

Новинар Дејли мејла Квентин Летс каже да је видио тренутак када полиција пуца у нападача у дворишту Вестминстерске палате.

Полиција је објавила да инцидент третира као терористички чин. "Полицајци, укључујући оне са ватреним оружјем - остају на лицу мјеста и ми третирамо ово као терористички инцидент док не утврдимо супротно", наводи се у полицијском саопштењу. Мотиви напада за сада нису познати.

Scenes just after shooting outside UK Parliament #UKShooting pic.twitter.com/2DfwoYC3x0 — Raza Mehdi (@SyedRezaMehdi) March 22, 2017

Очевидви кажу да су чули неколико пуцњева испред параламента.

- Сликали смо Биг Бен када смо видјели како људи бјеже главом без обзира. Онда се појавио мушкарац са дугачким ножем стар око 40 година. Затим су се зачула три пуцња и видјели смо мушкарца како лежи у локви крви - причају очевици.

Полиција је блокирала околину, а у двориште Вестминстера слетила је екипа хитне помоћи хеликоптером. Полиција је саопштила да овај напад третира као "терористички чин" док се не докаже супротно. Засад су мотиви непознати.

Британске власти су потврдиле да је нападач са ножем погођен након што је напао полицајца, док агенција Ројтерс објављује да на мосту има "десетак повријеђених" и да на улици лежи "неколико људи који крваре".

Такође, на објављеним снимцима се види теренско возило закуцано у ограду поседа око Вестминстерске палате, а претпоставља се да је то возило које је покосило људе на мосту.

