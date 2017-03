Пуцњава на колеџу у Француској, троје рањених

Како је наведено, ухапшени "изгледа да није од раније познат полицији", преносе свјетске агенције, цитирајући један извор из полиције.

"Један је ухапшен, а други је побјегао. Завладала је паника и ученици су потражили уточиште у оближњем супермаркету", навео је тај извор.

Портпарол француског Министарства унутрашњих послова Пјер-Анри Бранде рекао је да су три особе рањене, а пет "у стању шока". Претходно je саопштено да је осам људи рањено.

Нападач је ухапшен, а полиција провјерава да ли је имао помагача.

"Први налази истраге сугеришу да је гледао видео-снимке о масовним убиствима у америчком стилу", навео је Бранде.

Локалне власти су раније објавиле да се не ради о терористичком нападу већ о инциденту у вези са двојицом ученика школе.

Полиција је навела да је нападач упао у школу "Токвил" и отворио ватру, ранивши троје људи, при чему је један човјек ухапшен, а за другим се трага.

Француска влада је раније данас путем апликације за мобилне телефоне упутила упозорење на терористички напад, а локалне власти градића, који се налази на око 40 километара од Нице, савјетовале су путем Твитера становништво да не излази из домова.

Блокиран је приступ свим школама у Грасу.

Министар унутрашњих послова Француске Бернар Казнев прекинуо је посјету подручју сјеверне Соме због ове пуцњаве, као и писма-бомбе које је раније данас експлодирало у канцеларијама ММФ-а у Паризу.

