"Биће ријешен проблем дуговања у здравству"

Предсједник Републике Српске Милорад Додик најавио је да ће ускоро бити пронађено адекватно рјешење за вишемилионске дугове у здравственом сектору.

"Осим чињенице да постоји дуг Фонду здравственог осигурања, који опет плаћа средства болницама, треба видјети на који најбезболнији начин ријешити то питање", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да болнице у Српској функционишу, али да штету трпи Фонд због недостатка уплата.

Влада Републике Српске обавезала је данас јавне здравствене установе да редовно измирују текуће пореске обавезе, те саопштила да ће, уколико то не буду чиниле, Фонд здравственог осигурања износ надомјестити из средстава које дозначава здравственим установама на мјесечном нивоу.

Извор: СРНА