Спасавао аут и погодио свој кош без коске (ВИДЕО)

Кај Кебелс играч Сјеверне Дакоте био је најбољи појединац са 17 поена, али је дао и најлуђи кош ове сезоне.

Послије одбијене лопте потрчао је за њом у аут и руком је убацио је у терен.

Међутим, лопта је отишла у вис и погодила кош.

