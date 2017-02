Јелен "упао" у продавницу, разбио стаклена врата

Јелен је у продавници у селу Манчестеру изненадио и заплашио неколико купаца који су се, међутим, прибрали и, како сами кажу, за мање од минута савладали га уједињеним снагама и изгурали напоље.

Један од њих, ловац, ухватио је јелена око врата док су га друга двојица гурала одпозади.

- Било је као на родеу! - рекао је ловац Роберт Бек Трећи.

Oh, deer -- the mischievous mammal wreaked havoc at the Manchester Giant. https://t.co/YKHmqnZnig