Њујорк: Запалио се авион током полијетања

Како се наводи, запалио се мотор авиона.

Ватрогасна служба објавила је на Твитеру да је ситуација стављена под контролу, што су навели и званичници аеродрома.

Фотографије авиона објављене су на Твитеру.

Представник локалне власти Стив Колман потврдио је да је пилот "Арџентина ерлајнса" пријавио пожар на мотору.

Извор: Б92

