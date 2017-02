Повратак Џека Николсона у римејку њемачке комедије

Николсон ће у филму глумити с Кристен Виг, навео је анонимни извор близак продуцентима који није овлашћен да јавно говори о пројекту.

Вијест је први саопштио магазин "Варајети" у уторак.

Седамдесетдеветогодишњи Николсон је посљедњи пут играо у филму Џејмса Брукса "Како знаш" (How Do You Know) из 2010. године и многи су сматрали да више неће глумити.

"Филмска индустрија је највећа индустрија, али ја желим да радим само филмове који покрећу људе, филмове о емоцијама и људима", рекао је Николсон у интервјуу за Сан 2013. године.

"Тони Ердман", филм њемачке режисерке и сценаристкиње Марен Аде, постао је свјетска сензација послије премијере у Кану маја 2016. године. Филм о оцу који се труди да опусти преоптерећену кћерку номинован је за овогодишњег Оскара за најбољи страни филм.

Аде ће бити извршна продуценткиња римејка, а режисер још није одређен. У прошлогодишњем интервјуу за Асошиејтед прес Аде је коментарисала могућност снимања римејка.

"Имамо интерес, али морам да размислим о томе. Зависи. Има превише римејкова. Не осјећам потребу за римејком али зависи од услова. Свако има цијену", рекла је Аде.

Заступници Николсона и Вигове нису били доступни за коментар.

Извор: Бета