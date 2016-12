Кина повезала исток и запад најдужом жељезничком линијом (ВИДЕО)

Пруга Шангај-Кунминг, дуга 2.264 километара, прелази преко пет провинција: Џеђанг, Ђијангси, Хунан, Гујџоу и Јунан. Она смањује вријеме путовања од Шангаја до главног града југозападне кинеске провинције Јунан–Кунминга са 34 часа на 11 часова.

Just how many tunnels does China's #Shanghai-#Kunming high speed rail run through? Watch footage taken along part of the route pic.twitter.com/Dma3iKaKmH