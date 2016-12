Авион направио "окрет од 360 степени", завршио у јарку (ФОТО/ВИДЕО)

"Теже повреде, углавном преломе, задобило је 15 особа, а сви путници су евакуисани", навео је портпарол индијске морнарице, под чијом је управом аеродром у Гои.

Узрок несреће још није познат, а у авиону, који се у тренутку инцидента припремао да полети за Мумбај, био је 161 путник и члан посаде, наводи компанија Џет ервејз.

Како је саопштила индијска морнарица, авион је нешто касније успјешно полетио.

"Гардијан" пише да се летејлица припремала за пут ка Мумбају када је највјероватније технички проблем узроковао слијетање са писте уз окрет авиона од 360 степени, након чега је завршио у јарку.

Panaji: Visuals of Mumbai bound Jet Airways flight 9W 2374 that skidded off runway at Dabolim airport (Goa), a short while ago. pic.twitter.com/Kh4URB4OjY